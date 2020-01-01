Токеномика на Titan (TES) Открийте ключова информация за Titan (TES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Titan (TES) Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. Официален уебсайт: https://titantrading.io/ Бяла книга: https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C Купете TES сега!

Токеномика и анализ на цената за Titan (TES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Titan (TES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 67.19K $ 67.19K $ 67.19K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 671.90K $ 671.90K $ 671.90K Рекорд за всички времена: $ 1.1972 $ 1.1972 $ 1.1972 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 Текуща цена: $ 0.006719 $ 0.006719 $ 0.006719 Научете повече за цената на Titan (TES)

Токеномика на Titan (TES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Titan (TES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TES, разгледайте цената в реално време на токените TES!

Как да купя TES Интересувате се да добавите Titan (TES) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TES, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TES в MEXC сега!

История на цените на Titan (TES) Анализирането на историята на цените на TES помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TES сега!

Прогноза за цената за TES Искате ли да знаете какъв път може да поеме TES? Нашата страница за прогноза за цената TES съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TES сега!

