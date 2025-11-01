Какво е TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

Токеномика на TCOM Global (TCOM)

Разбирането на токеномиката на TCOM Global (TCOM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TCOM сега!

TCOM към местни валути

TCOM Global ресурс

За по-задълбочено разбиране на TCOM Global, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

