Цената в реално време на TCOM Global днес е 0.04875 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TCOM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TCOM в MEXC сега.

Повече за TCOM

TCOMценова информация

Какво представлява TCOM

Официален уебсайт на TCOM

Токеномика на TCOM

TCOM ценова прогноза

TCOM История

Ръководство за закупуване за TCOM

Конвертор на валута TCOM във фиат

TCOM спот

TCOM USDT-M фючърси

TCOM Global Лого

TCOM Global цена(TCOM)

1 TCOM към USD - цена в реално време:

$0.04877
$0.04877$0.04877
+0.26%1D
USD
TCOM Global (TCOM) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:43:44 (UTC+8)

Информация за цената за TCOM Global (TCOM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.04581
$ 0.04581$ 0.04581
24-часов нисък
$ 0.05382
$ 0.05382$ 0.05382
24-часов висок

$ 0.04581
$ 0.04581$ 0.04581

$ 0.05382
$ 0.05382$ 0.05382

--
----

--
----

+0.28%

+0.26%

+50.97%

+50.97%

Цената в реално време за TCOM Global (TCOM) е$ 0.04875. През последните 24 часа TCOM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.04581 до най-висока стойност $ 0.05382, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TCOM е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TCOM има промяна от +0.28% за последния час, +0.26% за 24 часа и +50.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TCOM Global (TCOM)

--
----

$ 132.57K
$ 132.57K$ 132.57K

$ 48.75M
$ 48.75M$ 48.75M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на TCOM Global е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 132.57K. Циркулиращото предлагане на TCOM е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 48.75M.

История на цените за TCOM Global (TCOM) USD

Проследете промените в цените за TCOM Global днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0001265+0.26%
30 дни$ +0.02396+96.65%
60 дни$ +0.03209+192.61%
90 дни$ +0.02875+143.75%
TCOM Global Промяна на цената днес

Днес TCOM регистрира промяна от $ +0.0001265 (+0.26%), отразяваща последната му пазарна активност.

TCOM Global 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.02396 (+96.65%), което показва краткосрочното представяне на токена.

TCOM Global 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TCOM отбеляза промяна на $ +0.03209 (+192.61%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

TCOM Global 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.02875 (+143.75%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на TCOM Global (TCOM) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за TCOM Global сега.

Какво е TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите TCOM Global инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TCOM наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за TCOM Global в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано TCOM Global купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за TCOM Global (USD)

Колко ще струва TCOM Global (TCOM) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от TCOM Global (TCOM) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за TCOM Global.

Проверете прогнозата за цената за TCOM Global сега!

Токеномика на TCOM Global (TCOM)

Разбирането на токеномиката на TCOM Global (TCOM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TCOM сега!

Как да купя TCOM Global (TCOM)

Търсите как да купите TCOM Global? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите TCOM Global от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TCOM към местни валути

1 TCOM Global(TCOM) към VND
1,282.85625
1 TCOM Global(TCOM) към AUD
A$0.0741
1 TCOM Global(TCOM) към GBP
0.03705
1 TCOM Global(TCOM) към EUR
0.041925
1 TCOM Global(TCOM) към USD
$0.04875
1 TCOM Global(TCOM) към MYR
RM0.2042625
1 TCOM Global(TCOM) към TRY
2.0499375
1 TCOM Global(TCOM) към JPY
¥7.5075
1 TCOM Global(TCOM) към ARS
ARS$70.5495375
1 TCOM Global(TCOM) към RUB
3.939
1 TCOM Global(TCOM) към INR
4.3285125
1 TCOM Global(TCOM) към IDR
Rp812.499675
1 TCOM Global(TCOM) към PHP
2.8611375
1 TCOM Global(TCOM) към EGP
￡E.2.30295
1 TCOM Global(TCOM) към BRL
R$0.2617875
1 TCOM Global(TCOM) към CAD
C$0.06825
1 TCOM Global(TCOM) към BDT
5.9631
1 TCOM Global(TCOM) към NGN
70.5495375
1 TCOM Global(TCOM) към COP
$188.22375
1 TCOM Global(TCOM) към ZAR
R.0.845325
1 TCOM Global(TCOM) към UAH
2.0450625
1 TCOM Global(TCOM) към TZS
T.Sh.120.0736875
1 TCOM Global(TCOM) към VES
Bs10.77375
1 TCOM Global(TCOM) към CLP
$45.9225
1 TCOM Global(TCOM) към PKR
Rs13.6933875
1 TCOM Global(TCOM) към KZT
25.834575
1 TCOM Global(TCOM) към THB
฿1.5795
1 TCOM Global(TCOM) към TWD
NT$1.5000375
1 TCOM Global(TCOM) към AED
د.إ0.1789125
1 TCOM Global(TCOM) към CHF
Fr0.039
1 TCOM Global(TCOM) към HKD
HK$0.3787875
1 TCOM Global(TCOM) към AMD
֏18.656625
1 TCOM Global(TCOM) към MAD
.د.م0.4509375
1 TCOM Global(TCOM) към MXN
$0.905775
1 TCOM Global(TCOM) към SAR
ريال0.1828125
1 TCOM Global(TCOM) към ETB
Br7.518225
1 TCOM Global(TCOM) към KES
KSh6.2980125
1 TCOM Global(TCOM) към JOD
د.أ0.03456375
1 TCOM Global(TCOM) към PLN
0.1798875
1 TCOM Global(TCOM) към RON
лв0.2149875
1 TCOM Global(TCOM) към SEK
kr0.463125
1 TCOM Global(TCOM) към BGN
лв0.0823875
1 TCOM Global(TCOM) към HUF
Ft16.39755
1 TCOM Global(TCOM) към CZK
1.0291125
1 TCOM Global(TCOM) към KWD
د.ك0.0149175
1 TCOM Global(TCOM) към ILS
0.1584375
1 TCOM Global(TCOM) към BOB
Bs0.3368625
1 TCOM Global(TCOM) към AZN
0.082875
1 TCOM Global(TCOM) към TJS
SM0.4489875
1 TCOM Global(TCOM) към GEL
0.1321125
1 TCOM Global(TCOM) към AOA
Kz44.6837625
1 TCOM Global(TCOM) към BHD
.د.ب0.01833
1 TCOM Global(TCOM) към BMD
$0.04875
1 TCOM Global(TCOM) към DKK
kr0.3154125
1 TCOM Global(TCOM) към HNL
L1.2831
1 TCOM Global(TCOM) към MUR
2.229825
1 TCOM Global(TCOM) към NAD
$0.8424
1 TCOM Global(TCOM) към NOK
kr0.49335
1 TCOM Global(TCOM) към NZD
$0.084825
1 TCOM Global(TCOM) към PAB
B/.0.04875
1 TCOM Global(TCOM) към PGK
K0.2052375
1 TCOM Global(TCOM) към QAR
ر.ق0.17745
1 TCOM Global(TCOM) към RSD
дин.4.9569
1 TCOM Global(TCOM) към UZS
soʻm587.3492625
1 TCOM Global(TCOM) към ALL
L4.0857375
1 TCOM Global(TCOM) към ANG
ƒ0.0872625
1 TCOM Global(TCOM) към AWG
ƒ0.0872625
1 TCOM Global(TCOM) към BBD
$0.0975
1 TCOM Global(TCOM) към BAM
KM0.0819
1 TCOM Global(TCOM) към BIF
Fr144.2025
1 TCOM Global(TCOM) към BND
$0.063375
1 TCOM Global(TCOM) към BSD
$0.04875
1 TCOM Global(TCOM) към JMD
$7.832175
1 TCOM Global(TCOM) към KHR
195.782925
1 TCOM Global(TCOM) към KMF
Fr20.7675
1 TCOM Global(TCOM) към LAK
1,059.7825875
1 TCOM Global(TCOM) към LKR
රු14.858025
1 TCOM Global(TCOM) към MDL
L0.823875
1 TCOM Global(TCOM) към MGA
Ar219.594375
1 TCOM Global(TCOM) към MOP
P0.3904875
1 TCOM Global(TCOM) към MVR
0.745875
1 TCOM Global(TCOM) към MWK
MK84.6353625
1 TCOM Global(TCOM) към MZN
MT3.115125
1 TCOM Global(TCOM) към NPR
रु6.921525
1 TCOM Global(TCOM) към PYG
345.735
1 TCOM Global(TCOM) към RWF
Fr70.83375
1 TCOM Global(TCOM) към SBD
$0.4012125
1 TCOM Global(TCOM) към SCR
0.67665
1 TCOM Global(TCOM) към SRD
$1.876875
1 TCOM Global(TCOM) към SVC
$0.4265625
1 TCOM Global(TCOM) към SZL
L0.8458125
1 TCOM Global(TCOM) към TMT
m0.170625
1 TCOM Global(TCOM) към TND
د.ت0.14317875
1 TCOM Global(TCOM) към TTD
$0.3300375
1 TCOM Global(TCOM) към UGX
Sh169.845
1 TCOM Global(TCOM) към XAF
Fr27.73875
1 TCOM Global(TCOM) към XCD
$0.131625
1 TCOM Global(TCOM) към XOF
Fr27.73875
1 TCOM Global(TCOM) към XPF
Fr5.02125
1 TCOM Global(TCOM) към BWP
P0.6552
1 TCOM Global(TCOM) към BZD
$0.0979875
1 TCOM Global(TCOM) към CVE
$4.6551375
1 TCOM Global(TCOM) към DJF
Fr8.62875
1 TCOM Global(TCOM) към DOP
$3.1243875
1 TCOM Global(TCOM) към DZD
د.ج6.3360375
1 TCOM Global(TCOM) към FJD
$0.110175
1 TCOM Global(TCOM) към GNF
Fr423.88125
1 TCOM Global(TCOM) към GTQ
Q0.3739125
1 TCOM Global(TCOM) към GYD
$10.209225
1 TCOM Global(TCOM) към ISK
kr6.09375

TCOM Global ресурс

За по-задълбочено разбиране на TCOM Global, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на TCOM Global
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно TCOM Global

Колко струва TCOM Global (TCOM) днес?
Цената в реално време на TCOM в USD е 0.04875 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TCOM към USD?
Текущата цена на TCOM към USD е $ 0.04875. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на TCOM Global?
Пазарната капитализация за TCOM е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TCOM?
Циркулиращото предлагане на TCOM е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TCOM?
TCOM постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TCOM?
TCOM достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на TCOM?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TCOM е $ 132.57K USD.
Ще се повиши ли TCOM тази година?
TCOM може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TCOM за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:43:44 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за TCOM Global (TCOM)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

