Информация за TonCapy (TCAPY) TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. Официален уебсайт: https://www.toncapy.com/ Бяла книга: https://docs.toncapy.com Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b Купете TCAPY сега!

Токеномика и анализ на цената за TonCapy (TCAPY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TonCapy (TCAPY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 756.87B $ 756.87B $ 756.87B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 284.89M $ 284.89M $ 284.89M Рекорд за всички времена: $ 0.0410209 $ 0.0410209 $ 0.0410209 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000225653432619387 $ 0.000225653432619387 $ 0.000225653432619387 Текуща цена: $ 0.0003764 $ 0.0003764 $ 0.0003764 Научете повече за цената на TonCapy (TCAPY)

Токеномика на TonCapy (TCAPY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TonCapy (TCAPY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TCAPY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TCAPY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TCAPY, разгледайте цената в реално време на токените TCAPY!

