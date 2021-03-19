Токеномика на Taraxa Coin (TARA) Открийте ключова информация за Taraxa Coin (TARA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Taraxa Coin (TARA) Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Официален уебсайт: https://www.taraxa.io/ Бяла книга: https://docs.taraxa.io/ Изследовател на блокове: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Купете TARA сега!

Токеномика и анализ на цената за Taraxa Coin (TARA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Taraxa Coin (TARA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.56M $ 13.56M $ 13.56M Общо предлагане: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.48B $ 5.48B $ 5.48B FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.72M $ 29.72M $ 29.72M Рекорд за всички времена: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 Текуща цена: $ 0.0024767 $ 0.0024767 $ 0.0024767 Научете повече за цената на Taraxa Coin (TARA)

Токеномика на Taraxa Coin (TARA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Taraxa Coin (TARA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TARA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TARA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TARA, разгледайте цената в реално време на токените TARA!

