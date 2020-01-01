Токеномика на TAP Protocol (TAP) Открийте ключова информация за TAP Protocol (TAP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TAP Protocol (TAP) Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality. Официален уебсайт: https://www.tap-protocol.com/ Бяла книга: https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454 Купете TAP сега!

Токеномика и анализ на цената за TAP Protocol (TAP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TAP Protocol (TAP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.62M $ 7.62M $ 7.62M Рекорд за всички времена: $ 12.15 $ 12.15 $ 12.15 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 Текуща цена: $ 0.363 $ 0.363 $ 0.363 Научете повече за цената на TAP Protocol (TAP)

Токеномика на TAP Protocol (TAP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TAP Protocol (TAP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TAP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TAP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TAP, разгледайте цената в реално време на токените TAP!

Как да купя TAP Интересувате се да добавите TAP Protocol (TAP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TAP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TAP в MEXC сега!

История на цените на TAP Protocol (TAP) Анализирането на историята на цените на TAP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TAP сега!

Прогноза за цената за TAP Искате ли да знаете какъв път може да поеме TAP? Нашата страница за прогноза за цената TAP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TAP сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!