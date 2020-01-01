Токеномика на TAO Inu (TAONU) Открийте ключова информация за TAO Inu (TAONU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TAO Inu (TAONU) TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space. Официален уебсайт: https://www.taoinu.com Бяла книга: https://www.taoinu.com/whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f Купете TAONU сега!

Токеномика и анализ на цената за TAO Inu (TAONU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TAO Inu (TAONU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Рекорд за всички времена: $ 0.03494 $ 0.03494 $ 0.03494 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 Текуща цена: $ 0.001541 $ 0.001541 $ 0.001541 Научете повече за цената на TAO Inu (TAONU)

Токеномика на TAO Inu (TAONU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TAO Inu (TAONU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TAONU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TAONU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TAONU, разгледайте цената в реално време на токените TAONU!

Как да купя TAONU Интересувате се да добавите TAO Inu (TAONU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TAONU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TAONU в MEXC сега!

История на цените на TAO Inu (TAONU) Анализирането на историята на цените на TAONU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TAONU сега!

Прогноза за цената за TAONU Искате ли да знаете какъв път може да поеме TAONU? Нашата страница за прогноза за цената TAONU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TAONU сега!

