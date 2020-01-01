Токеномика на Talent Protocol (TALENT) Открийте ключова информация за Talent Protocol (TALENT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Talent Protocol (TALENT) Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible. Официален уебсайт: https://talentprotocol.com Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a Купете TALENT сега!

Токеномика и анализ на цената за Talent Protocol (TALENT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Talent Protocol (TALENT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Общо предлагане: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Циркулиращо предлагане: $ 281.45M $ 281.45M $ 281.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Рекорд за всички времена: $ 0.15892 $ 0.15892 $ 0.15892 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 Текуща цена: $ 0.008375 $ 0.008375 $ 0.008375 Научете повече за цената на Talent Protocol (TALENT)

Токеномика на Talent Protocol (TALENT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Talent Protocol (TALENT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TALENT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TALENT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TALENT, разгледайте цената в реално време на токените TALENT!

История на цените на Talent Protocol (TALENT) Анализирането на историята на цените на TALENT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TALENT сега!

Прогноза за цената за TALENT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TALENT? Нашата страница за прогноза за цената TALENT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TALENT сега!

