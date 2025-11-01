Какво е PrompTale AI (TALE)

Токеномика на PrompTale AI (TALE)

Разбирането на токеномиката на PrompTale AI (TALE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TALE сега!

TALE към местни валути

PrompTale AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на PrompTale AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно PrompTale AI Колко струва PrompTale AI (TALE) днес? Цената в реално време на TALE в USD е 0.002896 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на TALE към USD? $ 0.002896 . Каква е пазарната капитализация на PrompTale AI? Пазарната капитализация за TALE е $ 293.64K USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Какво е циркулиращото предлагане на TALE? Циркулиращото предлагане на TALE е 101.39M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TALE? TALE постигна ATH цена от 0.3090272322133998 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TALE? TALE достигна ATL цена от 0.002415032785401871 USD . Какъв е обемът на търговията на TALE? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TALE е $ 37.65K USD .

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

