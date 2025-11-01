БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на PrompTale AI днес е 0.002896 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TALE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TALE в MEXC сега.

Повече за TALE

TALEценова информация

Какво представлява TALE

Бяла книга TALE

Официален уебсайт на TALE

Токеномика на TALE

TALE ценова прогноза

TALE История

Ръководство за закупуване за TALE

Конвертор на валута TALE във фиат

TALE спот

TALE USDT-M фючърси

PrompTale AI Лого

PrompTale AI цена(TALE)

1 TALE към USD - цена в реално време:

$0.002896
$0.002896
-1.79%1D
USD
PrompTale AI (TALE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:44:12 (UTC+8)

Информация за цената за PrompTale AI (TALE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.002738
$ 0.002738
24-часов нисък
$ 0.003794
$ 0.003794
24-часов висок

$ 0.002738
$ 0.002738

$ 0.003794
$ 0.003794

$ 0.3090272322133998
$ 0.3090272322133998

$ 0.002415032785401871
$ 0.002415032785401871

-1.80%

-1.79%

-17.52%

-17.52%

Цената в реално време за PrompTale AI (TALE) е$ 0.002896. През последните 24 часа TALE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.002738 до най-висока стойност $ 0.003794, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TALE е $ 0.3090272322133998, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.002415032785401871.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TALE има промяна от -1.80% за последния час, -1.79% за 24 часа и -17.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PrompTale AI (TALE)

No.2701

$ 293.64K
$ 293.64K

$ 37.65K
$ 37.65K

$ 1.45M
$ 1.45M

101.39M
101.39M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

20.27%

BSC

Текущата пазарна капитализация на PrompTale AI е $ 293.64K, като 24-часовият обем на търговията е $ 37.65K. Циркулиращото предлагане на TALE е 101.39M, като общото предлагане е 500000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.45M.

История на цените за PrompTale AI (TALE) USD

Проследете промените в цените за PrompTale AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00005278-1.79%
30 дни$ -0.002459-45.92%
60 дни$ -0.000143-4.71%
90 дни$ -0.002863-49.72%
PrompTale AI Промяна на цената днес

Днес TALE регистрира промяна от $ -0.00005278 (-1.79%), отразяваща последната му пазарна активност.

PrompTale AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.002459 (-45.92%), което показва краткосрочното представяне на токена.

PrompTale AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TALE отбеляза промяна на $ -0.000143 (-4.71%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

PrompTale AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.002863 (-49.72%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на PrompTale AI (TALE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за PrompTale AI сега.

Какво е PrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите PrompTale AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TALE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за PrompTale AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано PrompTale AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за PrompTale AI (USD)

Колко ще струва PrompTale AI (TALE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от PrompTale AI (TALE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за PrompTale AI.

Проверете прогнозата за цената за PrompTale AI сега!

Токеномика на PrompTale AI (TALE)

Разбирането на токеномиката на PrompTale AI (TALE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TALE сега!

Как да купя PrompTale AI (TALE)

Търсите как да купите PrompTale AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите PrompTale AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TALE към местни валути

PrompTale AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на PrompTale AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на PrompTale AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно PrompTale AI

Колко струва PrompTale AI (TALE) днес?
Цената в реално време на TALE в USD е 0.002896 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TALE към USD?
Текущата цена на TALE към USD е $ 0.002896. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на PrompTale AI?
Пазарната капитализация за TALE е $ 293.64K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TALE?
Циркулиращото предлагане на TALE е 101.39M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TALE?
TALE постигна ATH цена от 0.3090272322133998 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TALE?
TALE достигна ATL цена от 0.002415032785401871 USD.
Какъв е обемът на търговията на TALE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TALE е $ 37.65K USD.
Ще се повиши ли TALE тази година?
TALE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TALE за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за PrompTale AI (TALE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор TALE-към-USD

Сума

TALE
TALE
USD
USD

1 TALE = 0.002896 USD

Търговия на TALE

TALE/USDT
$0.002896
$0.002896
-1.79%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

$109,683.93

$3,849.28

$0.03369

$186.30

$1.0002

$3,849.28

$109,683.93

$186.30

$2.5160

$1,081.30

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000768

$0.09166

$0.00060

$0.000473

$0.000000004197

$0.00000096

$0.0032

