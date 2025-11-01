БорсаDEX+
Цената в реално време на Taker Protocol днес е 0.005282 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TAKER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TAKER в MEXC сега.Цената в реално време на Taker Protocol днес е 0.005282 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TAKER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TAKER в MEXC сега.

Повече за TAKER

TAKERценова информация

Какво представлява TAKER

Бяла книга TAKER

Официален уебсайт на TAKER

Токеномика на TAKER

TAKER ценова прогноза

TAKER История

Ръководство за закупуване за TAKER

Конвертор на валута TAKER във фиат

TAKER спот

TAKER USDT-M фючърси

Taker Protocol Лого

Taker Protocol цена(TAKER)

1 TAKER към USD - цена в реално време:

$0.00528
+0.07%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:43:23 (UTC+8)

Информация за цената за Taker Protocol (TAKER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.005098
24-часов нисък
$ 0.00578
24-часов висок

$ 0.005098
$ 0.00578
--
--
+0.13%

+0.07%

-6.78%

-6.78%

Цената в реално време за Taker Protocol (TAKER) е$ 0.005282. През последните 24 часа TAKER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.005098 до най-висока стойност $ 0.00578, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TAKER е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TAKER има промяна от +0.13% за последния час, +0.07% за 24 часа и -6.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Taker Protocol (TAKER)

--
$ 413.75K
$ 413.75K$ 413.75K

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на Taker Protocol е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 413.75K. Циркулиращото предлагане на TAKER е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.28M.

История на цените за Taker Protocol (TAKER) USD

Проследете промените в цените за Taker Protocol днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00000369+0.07%
30 дни$ -0.004468-45.83%
60 дни$ -0.008128-60.62%
90 дни$ -0.012848-70.87%
Taker Protocol Промяна на цената днес

Днес TAKER регистрира промяна от $ +0.00000369 (+0.07%), отразяваща последната му пазарна активност.

Taker Protocol 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.004468 (-45.83%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Taker Protocol 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TAKER отбеляза промяна на $ -0.008128 (-60.62%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Taker Protocol 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.012848 (-70.87%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Taker Protocol (TAKER) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Taker Protocol сега.

Какво е Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Taker Protocol инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TAKER наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Taker Protocol в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Taker Protocol купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Taker Protocol (USD)

Колко ще струва Taker Protocol (TAKER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Taker Protocol (TAKER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Taker Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Taker Protocol сега!

Токеномика на Taker Protocol (TAKER)

Разбирането на токеномиката на Taker Protocol (TAKER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TAKER сега!

Как да купя Taker Protocol (TAKER)

Търсите как да купите Taker Protocol? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Taker Protocol от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Taker Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на Taker Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Taker Protocol

Хората също питат: Други въпроси относно Taker Protocol

Колко струва Taker Protocol (TAKER) днес?
Цената в реално време на TAKER в USD е 0.005282 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TAKER към USD?
Текущата цена на TAKER към USD е $ 0.005282. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Taker Protocol?
Пазарната капитализация за TAKER е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TAKER?
Циркулиращото предлагане на TAKER е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TAKER?
TAKER постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TAKER?
TAKER достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на TAKER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TAKER е $ 413.75K USD.
Ще се повиши ли TAKER тази година?
TAKER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TAKER за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Taker Protocol (TAKER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

