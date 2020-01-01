Токеномика на TARS Protocol (TAI) Открийте ключова информация за TARS Protocol (TAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TARS Protocol (TAI) TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3. Официален уебсайт: https://tars.pro/ Бяла книга: https://docs.tars.pro/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD

Токеномика и анализ на цената за TARS Protocol (TAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TARS Protocol (TAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 57.80M $ 57.80M $ 57.80M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 892.19M $ 892.19M $ 892.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.78M $ 64.78M $ 64.78M Рекорд за всички времена: $ 0.49808 $ 0.49808 $ 0.49808 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 Текуща цена: $ 0.06478 $ 0.06478 $ 0.06478 Научете повече за цената на TARS Protocol (TAI)

Токеномика на TARS Protocol (TAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TARS Protocol (TAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TAI, разгледайте цената в реално време на токените TAI!

История на цените на TARS Protocol (TAI) Анализирането на историята на цените на TAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TAI сега!

Прогноза за цената за TAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме TAI? Нашата страница за прогноза за цената TAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TAI сега!

