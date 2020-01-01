Токеномика на TABOO TOKEN (TABOO) Открийте ключова информация за TABOO TOKEN (TABOO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TABOO TOKEN (TABOO) Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers. Официален уебсайт: https://taboo.io/ Бяла книга: https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 Купете TABOO сега!

Токеномика и анализ на цената за TABOO TOKEN (TABOO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TABOO TOKEN (TABOO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 530.22K $ 530.22K $ 530.22K Общо предлагане: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B Циркулиращо предлагане: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B FDV (оценка при пълна реализация): $ 530.22K $ 530.22K $ 530.22K Рекорд за всички времена: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 Текуща цена: $ 0.0000542 $ 0.0000542 $ 0.0000542 Научете повече за цената на TABOO TOKEN (TABOO)

Токеномика на TABOO TOKEN (TABOO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TABOO TOKEN (TABOO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TABOO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TABOO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TABOO, разгледайте цената в реално време на токените TABOO!

Как да купя TABOO Интересувате се да добавите TABOO TOKEN (TABOO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TABOO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TABOO в MEXC сега!

История на цените на TABOO TOKEN (TABOO) Анализирането на историята на цените на TABOO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TABOO сега!

Прогноза за цената за TABOO Искате ли да знаете какъв път може да поеме TABOO? Нашата страница за прогноза за цената TABOO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TABOO сега!

