Информация за The Animal Age (TAA) The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market. Официален уебсайт: https://www.theanimalage.com/ Бяла книга: https://docs.theanimalage.com Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x0b93701E4BA416fB2365b2eb871A146f4D66792e Купете TAA сега!

Токеномика и анализ на цената за The Animal Age (TAA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Animal Age (TAA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00000001399 $ 0.00000001399 $ 0.00000001399 Научете повече за цената на The Animal Age (TAA)

Токеномика на The Animal Age (TAA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Animal Age (TAA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TAA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TAA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TAA, разгледайте цената в реално време на токените TAA!

История на цените на The Animal Age (TAA) Анализирането на историята на цените на TAA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TAA сега!

Прогноза за цената за TAA Искате ли да знаете какъв път може да поеме TAA? Нашата страница за прогноза за цената TAA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TAA сега!

