Токеномика на Threshold (T) Открийте ключова информация за Threshold (T), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Threshold (T) Праговите сили гарантират потребителската суверенитет върху общодостъпния блокчейн. Използвайте криптографски инструменти, които осигуряват пълна контрол върху вашите цифрови активи. Официален уебсайт: https://threshold.network/ Бяла книга: https://docs.threshold.network Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5 Купете T сега!

Токеномика и анализ на цената за Threshold (T) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Threshold (T), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 174.56M $ 174.56M $ 174.56M Общо предлагане: $ 11.16B $ 11.16B $ 11.16B Циркулиращо предлагане: $ 10.13B $ 10.13B $ 10.13B FDV (оценка при пълна реализация): $ 192.20M $ 192.20M $ 192.20M Рекорд за всички времена: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.011702827155227635 $ 0.011702827155227635 $ 0.011702827155227635 Текуща цена: $ 0.01723 $ 0.01723 $ 0.01723 Научете повече за цената на Threshold (T)

Токеномика на Threshold (T): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Threshold (T) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой T токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой T токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на T, разгледайте цената в реално време на токените T!

Как да купя T Интересувате се да добавите Threshold (T) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на T, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате T в MEXC сега!

История на цените на Threshold (T) Анализирането на историята на цените на T помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на T сега!

Прогноза за цената за T Искате ли да знаете какъв път може да поеме T? Нашата страница за прогноза за цената T съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените T сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!