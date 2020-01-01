Токеномика на Threshold (T)

Токеномика на Threshold (T)

Открийте ключова информация за Threshold (T), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Threshold (T)

Праговите сили гарантират потребителската суверенитет върху общодостъпния блокчейн. Използвайте криптографски инструменти, които осигуряват пълна контрол върху вашите цифрови активи.

Официален уебсайт:
https://threshold.network/
Бяла книга:
https://docs.threshold.network
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/address/0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5

Токеномика и анализ на цената за Threshold (T)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Threshold (T), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 174.56M
Общо предлагане:
$ 11.16B
Циркулиращо предлагане:
$ 10.13B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 192.20M
Рекорд за всички времена:
$ 0.24
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.011702827155227635
Текуща цена:
$ 0.01723
Токеномика на Threshold (T): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Threshold (T) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой T токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой T токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на T, разгледайте цената в реално време на токените T!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.