Информация за Maple Finance (SYRUP) Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers. Официален уебсайт: https://maple.finance/ Бяла книга: https://maplefinance.gitbook.io/maple Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66 Купете SYRUP сега!

Токеномика и анализ на цената за Maple Finance (SYRUP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Maple Finance (SYRUP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 579.16M $ 579.16M $ 579.16M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.67872 $ 0.67872 $ 0.67872 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 Текуща цена: $ 0.48518 $ 0.48518 $ 0.48518 Научете повече за цената на Maple Finance (SYRUP)

Токеномика на Maple Finance (SYRUP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Maple Finance (SYRUP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SYRUP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SYRUP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SYRUP, разгледайте цената в реално време на токените SYRUP!

Как да купя SYRUP Интересувате се да добавите Maple Finance (SYRUP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SYRUP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SYRUP в MEXC сега!

История на цените на Maple Finance (SYRUP) Анализирането на историята на цените на SYRUP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SYRUP сега!

Прогноза за цената за SYRUP Искате ли да знаете какъв път може да поеме SYRUP? Нашата страница за прогноза за цената SYRUP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SYRUP сега!

