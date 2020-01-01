Токеномика на Space and Time (SXT) Открийте ключова информация за Space and Time (SXT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Space and Time (SXT) Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block. Официален уебсайт: https://www.spaceandtime.io Бяла книга: https://spaceandtime.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195 Купете SXT сега!

Токеномика и анализ на цената за Space and Time (SXT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Space and Time (SXT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 120.82M $ 120.82M $ 120.82M Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 431.50M $ 431.50M $ 431.50M Рекорд за всички времена: $ 0.2421 $ 0.2421 $ 0.2421 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 Текуща цена: $ 0.0863 $ 0.0863 $ 0.0863 Научете повече за цената на Space and Time (SXT)

Токеномика на Space and Time (SXT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Space and Time (SXT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SXT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SXT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SXT, разгледайте цената в реално време на токените SXT!

Как да купя SXT Интересувате се да добавите Space and Time (SXT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SXT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SXT в MEXC сега!

История на цените на Space and Time (SXT) Анализирането на историята на цените на SXT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SXT сега!

Прогноза за цената за SXT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SXT? Нашата страница за прогноза за цената SXT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SXT сега!

