Токеномика на Swingby (SWINGBY) Открийте ключова информация за Swingby (SWINGBY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Swingby (SWINGBY) Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Официален уебсайт: https://swingby.network Бяла книга: https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a Купете SWINGBY сега!

Токеномика и анализ на цената за Swingby (SWINGBY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Swingby (SWINGBY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 729.45K $ 729.45K $ 729.45K Общо предлагане: $ 925.00M $ 925.00M $ 925.00M Циркулиращо предлагане: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 758.32K $ 758.32K $ 758.32K Рекорд за всички времена: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 Текуща цена: $ 0.0008198 $ 0.0008198 $ 0.0008198 Научете повече за цената на Swingby (SWINGBY)

Токеномика на Swingby (SWINGBY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Swingby (SWINGBY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SWINGBY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SWINGBY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SWINGBY, разгледайте цената в реално време на токените SWINGBY!

Как да купя SWINGBY Интересувате се да добавите Swingby (SWINGBY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SWINGBY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SWINGBY в MEXC сега!

История на цените на Swingby (SWINGBY) Анализирането на историята на цените на SWINGBY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SWINGBY сега!

Прогноза за цената за SWINGBY Искате ли да знаете какъв път може да поеме SWINGBY? Нашата страница за прогноза за цената SWINGBY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SWINGBY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!