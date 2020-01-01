Токеномика на Swell Network (SWELL) Открийте ключова информация за Swell Network (SWELL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Swell Network (SWELL) Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. Официален уебсайт: https://www.swellnetwork.io/ Бяла книга: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676 Купете SWELL сега!

Токеномика и анализ на цената за Swell Network (SWELL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Swell Network (SWELL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.76M $ 27.76M $ 27.76M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.61B $ 2.61B $ 2.61B FDV (оценка при пълна реализация): $ 106.18M $ 106.18M $ 106.18M Рекорд за всички времена: $ 0.07048 $ 0.07048 $ 0.07048 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 Текуща цена: $ 0.010618 $ 0.010618 $ 0.010618 Научете повече за цената на Swell Network (SWELL)

Токеномика на Swell Network (SWELL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Swell Network (SWELL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SWELL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SWELL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SWELL, разгледайте цената в реално време на токените SWELL!

Как да купя SWELL Интересувате се да добавите Swell Network (SWELL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SWELL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SWELL в MEXC сега!

История на цените на Swell Network (SWELL) Анализирането на историята на цените на SWELL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SWELL сега!

Прогноза за цената за SWELL Искате ли да знаете какъв път може да поеме SWELL? Нашата страница за прогноза за цената SWELL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SWELL сега!

