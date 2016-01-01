Токеномика на Sweat Economy (SWEAT) Открийте ключова информация за Sweat Economy (SWEAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sweat Economy (SWEAT) Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. Официален уебсайт: https://swe.at Бяла книга: https://whitepaper.swe.at Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia Купете SWEAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Sweat Economy (SWEAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sweat Economy (SWEAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.25M $ 17.25M $ 17.25M Общо предлагане: $ 21.87B $ 21.87B $ 21.87B Циркулиращо предлагане: $ 7.10B $ 7.10B $ 7.10B FDV (оценка при пълна реализация): $ 53.14M $ 53.14M $ 53.14M Рекорд за всички времена: $ 0.113806 $ 0.113806 $ 0.113806 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002144569563764642 $ 0.002144569563764642 $ 0.002144569563764642 Текуща цена: $ 0.00243 $ 0.00243 $ 0.00243 Научете повече за цената на Sweat Economy (SWEAT)

Токеномика на Sweat Economy (SWEAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sweat Economy (SWEAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SWEAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SWEAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SWEAT, разгледайте цената в реално време на токените SWEAT!

Как да купя SWEAT Интересувате се да добавите Sweat Economy (SWEAT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SWEAT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SWEAT в MEXC сега!

История на цените на Sweat Economy (SWEAT) Анализирането на историята на цените на SWEAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SWEAT сега!

Прогноза за цената за SWEAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SWEAT? Нашата страница за прогноза за цената SWEAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SWEAT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!