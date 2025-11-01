БорсаDEX+
Цената в реално време на SEA WARS днес е 0.0000000013 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SWAR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SWAR в MEXC сега.

Повече за SWAR

SWARценова информация

Какво представлява SWAR

Бяла книга SWAR

Официален уебсайт на SWAR

Токеномика на SWAR

SWAR ценова прогноза

SWAR История

Ръководство за закупуване за SWAR

Конвертор на валута SWAR във фиат

SWAR спот

SEA WARS Лого

SEA WARS цена(SWAR)

1 SWAR към USD - цена в реално време:

$0.0000000013
0.00%1D
USD
SEA WARS (SWAR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:12:07 (UTC+8)

Информация за цената за SEA WARS (SWAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0000000011
24-часов нисък
$ 0.000000002
24-часов висок

$ 0.0000000011
$ 0.000000002
--
--
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Цената в реално време за SEA WARS (SWAR) е$ 0.0000000013. През последните 24 часа SWAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000000011 до най-висока стойност $ 0.000000002, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SWAR е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SWAR има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SEA WARS (SWAR)

--
$ 8.82K
$ 2.61K
--
2,005,000,000,000
ETH

Текущата пазарна капитализация на SEA WARS е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 8.82K. Циркулиращото предлагане на SWAR е --, като общото предлагане е 2005000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.61K.

История на цените за SEA WARS (SWAR) USD

Проследете промените в цените за SEA WARS днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.0000189987-100.00%
60 дни$ -0.0009999987-100.00%
90 дни$ -0.0009999987-100.00%
SEA WARS Промяна на цената днес

Днес SWAR регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

SEA WARS 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0000189987 (-100.00%), което показва краткосрочното представяне на токена.

SEA WARS 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SWAR отбеляза промяна на $ -0.0009999987 (-100.00%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

SEA WARS 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0009999987 (-100.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на SEA WARS (SWAR) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за SEA WARS сега.

Какво е SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите SEA WARS инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SWAR наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за SEA WARS в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано SEA WARS купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за SEA WARS (USD)

Колко ще струва SEA WARS (SWAR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от SEA WARS (SWAR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за SEA WARS.

Проверете прогнозата за цената за SEA WARS сега!

Токеномика на SEA WARS (SWAR)

Разбирането на токеномиката на SEA WARS (SWAR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SWAR сега!

Как да купя SEA WARS (SWAR)

Търсите как да купите SEA WARS? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите SEA WARS от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SWAR към местни валути

1 SEA WARS(SWAR) към VND
0.0000342095
1 SEA WARS(SWAR) към AUD
A$0.000000001976
1 SEA WARS(SWAR) към GBP
0.000000000988
1 SEA WARS(SWAR) към EUR
0.000000001118
1 SEA WARS(SWAR) към USD
$0.0000000013
1 SEA WARS(SWAR) към MYR
RM0.000000005447
1 SEA WARS(SWAR) към TRY
0.000000054665
1 SEA WARS(SWAR) към JPY
¥0.0000002002
1 SEA WARS(SWAR) към ARS
ARS$0.000001884051
1 SEA WARS(SWAR) към RUB
0.00000010504
1 SEA WARS(SWAR) към INR
0.00000011544
1 SEA WARS(SWAR) към IDR
Rp0.000021666658
1 SEA WARS(SWAR) към PHP
0.000000076323
1 SEA WARS(SWAR) към EGP
￡E.0.000000061399
1 SEA WARS(SWAR) към BRL
R$0.000000006981
1 SEA WARS(SWAR) към CAD
C$0.00000000182
1 SEA WARS(SWAR) към BDT
0.000000159016
1 SEA WARS(SWAR) към NGN
0.000001881321
1 SEA WARS(SWAR) към COP
$0.0000050193
1 SEA WARS(SWAR) към ZAR
R.0.000000022529
1 SEA WARS(SWAR) към UAH
0.000000054535
1 SEA WARS(SWAR) към TZS
T.Sh.0.000003201965
1 SEA WARS(SWAR) към VES
Bs0.0000002873
1 SEA WARS(SWAR) към CLP
$0.0000012246
1 SEA WARS(SWAR) към PKR
Rs0.000000365157
1 SEA WARS(SWAR) към KZT
0.000000688922
1 SEA WARS(SWAR) към THB
฿0.000000042133
1 SEA WARS(SWAR) към TWD
NT$0.000000039988
1 SEA WARS(SWAR) към AED
د.إ0.000000004771
1 SEA WARS(SWAR) към CHF
Fr0.00000000104
1 SEA WARS(SWAR) към HKD
HK$0.000000010101
1 SEA WARS(SWAR) към AMD
֏0.00000049751
1 SEA WARS(SWAR) към MAD
.د.م0.000000012025
1 SEA WARS(SWAR) към MXN
$0.000000024128
1 SEA WARS(SWAR) към SAR
ريال0.000000004875
1 SEA WARS(SWAR) към ETB
Br0.000000200486
1 SEA WARS(SWAR) към KES
KSh0.000000167947
1 SEA WARS(SWAR) към JOD
د.أ0.0000000009217
1 SEA WARS(SWAR) към PLN
0.000000004797
1 SEA WARS(SWAR) към RON
лв0.00000000572
1 SEA WARS(SWAR) към SEK
kr0.000000012337
1 SEA WARS(SWAR) към BGN
лв0.000000002197
1 SEA WARS(SWAR) към HUF
Ft0.000000437268
1 SEA WARS(SWAR) към CZK
0.00000002743
1 SEA WARS(SWAR) към KWD
د.ك0.0000000003978
1 SEA WARS(SWAR) към ILS
0.000000004225
1 SEA WARS(SWAR) към BOB
Bs0.000000008983
1 SEA WARS(SWAR) към AZN
0.00000000221
1 SEA WARS(SWAR) към TJS
SM0.000000011973
1 SEA WARS(SWAR) към GEL
0.000000003523
1 SEA WARS(SWAR) към AOA
Kz0.000001191567
1 SEA WARS(SWAR) към BHD
.د.ب0.0000000004888
1 SEA WARS(SWAR) към BMD
$0.0000000013
1 SEA WARS(SWAR) към DKK
kr0.000000008411
1 SEA WARS(SWAR) към HNL
L0.000000034216
1 SEA WARS(SWAR) към MUR
0.000000059462
1 SEA WARS(SWAR) към NAD
$0.000000022464
1 SEA WARS(SWAR) към NOK
kr0.000000013156
1 SEA WARS(SWAR) към NZD
$0.000000002262
1 SEA WARS(SWAR) към PAB
B/.0.0000000013
1 SEA WARS(SWAR) към PGK
K0.000000005473
1 SEA WARS(SWAR) към QAR
ر.ق0.000000004732
1 SEA WARS(SWAR) към RSD
дин.0.000000132106
1 SEA WARS(SWAR) към UZS
soʻm0.000015662647
1 SEA WARS(SWAR) към ALL
L0.000000108953
1 SEA WARS(SWAR) към ANG
ƒ0.000000002327
1 SEA WARS(SWAR) към AWG
ƒ0.000000002327
1 SEA WARS(SWAR) към BBD
$0.0000000026
1 SEA WARS(SWAR) към BAM
KM0.000000002184
1 SEA WARS(SWAR) към BIF
Fr0.0000038454
1 SEA WARS(SWAR) към BND
$0.00000000169
1 SEA WARS(SWAR) към BSD
$0.0000000013
1 SEA WARS(SWAR) към JMD
$0.000000208858
1 SEA WARS(SWAR) към KHR
0.000005220878
1 SEA WARS(SWAR) към KMF
Fr0.0000005538
1 SEA WARS(SWAR) към LAK
0.000028260869
1 SEA WARS(SWAR) към LKR
රු0.000000396214
1 SEA WARS(SWAR) към MDL
L0.00000002197
1 SEA WARS(SWAR) към MGA
Ar0.00000585585
1 SEA WARS(SWAR) към MOP
P0.000000010413
1 SEA WARS(SWAR) към MVR
0.00000001989
1 SEA WARS(SWAR) към MWK
MK0.000002256943
1 SEA WARS(SWAR) към MZN
MT0.00000008307
1 SEA WARS(SWAR) към NPR
रु0.000000184574
1 SEA WARS(SWAR) към PYG
0.0000092196
1 SEA WARS(SWAR) към RWF
Fr0.0000018889
1 SEA WARS(SWAR) към SBD
$0.000000010699
1 SEA WARS(SWAR) към SCR
0.000000018044
1 SEA WARS(SWAR) към SRD
$0.00000005005
1 SEA WARS(SWAR) към SVC
$0.000000011375
1 SEA WARS(SWAR) към SZL
L0.000000022555
1 SEA WARS(SWAR) към TMT
m0.00000000455
1 SEA WARS(SWAR) към TND
د.ت0.0000000038181
1 SEA WARS(SWAR) към TTD
$0.000000008801
1 SEA WARS(SWAR) към UGX
Sh0.0000045292
1 SEA WARS(SWAR) към XAF
Fr0.0000007384
1 SEA WARS(SWAR) към XCD
$0.00000000351
1 SEA WARS(SWAR) към XOF
Fr0.0000007384
1 SEA WARS(SWAR) към XPF
Fr0.0000001339
1 SEA WARS(SWAR) към BWP
P0.000000017472
1 SEA WARS(SWAR) към BZD
$0.000000002613
1 SEA WARS(SWAR) към CVE
$0.000000123877
1 SEA WARS(SWAR) към DJF
Fr0.0000002314
1 SEA WARS(SWAR) към DOP
$0.000000083317
1 SEA WARS(SWAR) към DZD
د.ج0.000000168961
1 SEA WARS(SWAR) към FJD
$0.000000002938
1 SEA WARS(SWAR) към GNF
Fr0.0000113035
1 SEA WARS(SWAR) към GTQ
Q0.000000009971
1 SEA WARS(SWAR) към GYD
$0.000000272246
1 SEA WARS(SWAR) към ISK
kr0.0000001625

SEA WARS ресурс

За по-задълбочено разбиране на SEA WARS, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на SEA WARS
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно SEA WARS

Колко струва SEA WARS (SWAR) днес?
Цената в реално време на SWAR в USD е 0.0000000013 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SWAR към USD?
Текущата цена на SWAR към USD е $ 0.0000000013. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на SEA WARS?
Пазарната капитализация за SWAR е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SWAR?
Циркулиращото предлагане на SWAR е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SWAR?
SWAR постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SWAR?
SWAR достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на SWAR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SWAR е $ 8.82K USD.
Ще се повиши ли SWAR тази година?
SWAR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SWAR за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за SEA WARS (SWAR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

