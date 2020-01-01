Токеномика на SyncVault (SVTS) Открийте ключова информация за SyncVault (SVTS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SyncVault (SVTS) SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together. Официален уебсайт: www.syncvault.com Бяла книга: https://docsend.com/view/v236d2k9f7de8vwt Изследовател на блокове: https://base.blockscout.com/address/0xb4e017223fd3d639d0264de4da1b9e080325cb5e Купете SVTS сега!

Токеномика и анализ на цената за SyncVault (SVTS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SyncVault (SVTS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 295.02M $ 295.02M $ 295.02M Рекорд за всички времена: $ 0.45075 $ 0.45075 $ 0.45075 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03146446041021334 $ 0.03146446041021334 $ 0.03146446041021334 Текуща цена: $ 0.29502 $ 0.29502 $ 0.29502 Научете повече за цената на SyncVault (SVTS)

Токеномика на SyncVault (SVTS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SyncVault (SVTS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SVTS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SVTS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SVTS, разгледайте цената в реално време на токените SVTS!

Как да купя SVTS Интересувате се да добавите SyncVault (SVTS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SVTS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SVTS в MEXC сега!

История на цените на SyncVault (SVTS) Анализирането на историята на цените на SVTS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SVTS сега!

Прогноза за цената за SVTS Искате ли да знаете какъв път може да поеме SVTS? Нашата страница за прогноза за цената SVTS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SVTS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!