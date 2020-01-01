Токеномика на Shadow Node (SVPN) Открийте ключова информация за Shadow Node (SVPN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shadow Node (SVPN) Shadow Node redefines online privacy through a decentralized VPN for secure, private, and unrestricted internet access. Официален уебсайт: https://shadownode.org/ Бяла книга: https://shadownode.gitbook.io/shadow-node-white-paper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xc668695dcbcf682de106da94bde65c9bc79362d3 Купете SVPN сега!

Токеномика и анализ на цената за Shadow Node (SVPN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shadow Node (SVPN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Рекорд за всички времена: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000440687454630798 $ 0.000440687454630798 $ 0.000440687454630798 Текуща цена: $ 0.001066 $ 0.001066 $ 0.001066 Научете повече за цената на Shadow Node (SVPN)

Токеномика на Shadow Node (SVPN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shadow Node (SVPN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SVPN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SVPN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SVPN, разгледайте цената в реално време на токените SVPN!

Как да купя SVPN Интересувате се да добавите Shadow Node (SVPN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SVPN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SVPN в MEXC сега!

История на цените на Shadow Node (SVPN) Анализирането на историята на цените на SVPN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SVPN сега!

Прогноза за цената за SVPN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SVPN? Нашата страница за прогноза за цената SVPN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SVPN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!