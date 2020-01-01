Токеномика на Stake Vault Network (SVN) Открийте ключова информация за Stake Vault Network (SVN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stake Vault Network (SVN) Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem. Официален уебсайт: https://stakevaultnet.com/ Бяла книга: https://whitepaper.stakevaultnet.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc

Токеномика и анализ на цената за Stake Vault Network (SVN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stake Vault Network (SVN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Рекорд за всички времена: $ 0.9972 $ 0.9972 $ 0.9972 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001189354572874416 $ 0.001189354572874416 $ 0.001189354572874416 Текуща цена: $ 0.001882 $ 0.001882 $ 0.001882 Научете повече за цената на Stake Vault Network (SVN)

Токеномика на Stake Vault Network (SVN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stake Vault Network (SVN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SVN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SVN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SVN, разгледайте цената в реално време на токените SVN!

Как да купя SVN Интересувате се да добавите Stake Vault Network (SVN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SVN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Stake Vault Network (SVN) Анализирането на историята на цените на SVN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SVN сега!

Прогноза за цената за SVN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SVN? Нашата страница за прогноза за цената SVN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SVN сега!

