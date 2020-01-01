Токеномика на SolanaVM (SVM) Открийте ключова информация за SolanaVM (SVM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SolanaVM (SVM) Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration. Официален уебсайт: https://solanavm.xyz/ Бяла книга: https://solanavm.notion.site/Quick-Start-17722161fbf643dfb5721be9b152605e Изследовател на блокове: https://bscscan.com/address/0x4f6a2f6f066e51e248628190e6b77882bbc9862d Купете SVM сега!

Токеномика и анализ на цената за SolanaVM (SVM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SolanaVM (SVM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.002592 $ 0.002592 $ 0.002592 Научете повече за цената на SolanaVM (SVM)

Токеномика на SolanaVM (SVM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SolanaVM (SVM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SVM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SVM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SVM, разгледайте цената в реално време на токените SVM!

Как да купя SVM Интересувате се да добавите SolanaVM (SVM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SVM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SVM в MEXC сега!

История на цените на SolanaVM (SVM) Анализирането на историята на цените на SVM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SVM сега!

Прогноза за цената за SVM Искате ли да знаете какъв път може да поеме SVM? Нашата страница за прогноза за цената SVM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SVM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!