Информация за Slash Vision Labs (SVL) Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community. Официален уебсайт: https://slash.vision/ Бяла книга: https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000 Купете SVL сега!

Токеномика и анализ на цената за Slash Vision Labs (SVL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Slash Vision Labs (SVL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 102.88M $ 102.88M $ 102.88M Рекорд за всички времена: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 Текуща цена: $ 0.010288 $ 0.010288 $ 0.010288 Научете повече за цената на Slash Vision Labs (SVL)

Токеномика на Slash Vision Labs (SVL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Slash Vision Labs (SVL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SVL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SVL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SVL, разгледайте цената в реално време на токените SVL!

