Токеномика на SUPERTRUST (SUT) Открийте ключова информация за SUPERTRUST (SUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SUPERTRUST (SUT) SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees) Официален уебсайт: https://supertrust.club/ Бяла книга: https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55 Купете SUT сега!

Токеномика и анализ на цената за SUPERTRUST (SUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SUPERTRUST (SUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.48M $ 14.48M $ 14.48M Общо предлагане: $ 238.40M $ 238.40M $ 238.40M Циркулиращо предлагане: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B Рекорд за всички времена: $ 18.733 $ 18.733 $ 18.733 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 Текуща цена: $ 7.152 $ 7.152 $ 7.152 Научете повече за цената на SUPERTRUST (SUT)

Токеномика на SUPERTRUST (SUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SUPERTRUST (SUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUT, разгледайте цената в реално време на токените SUT!

Как да купя SUT Интересувате се да добавите SUPERTRUST (SUT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SUT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SUT в MEXC сега!

История на цените на SUPERTRUST (SUT) Анализирането на историята на цените на SUT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SUT сега!

Прогноза за цената за SUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUT? Нашата страница за прогноза за цената SUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!