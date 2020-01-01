Токеномика на SUSHI (SUSHI) Открийте ключова информация за SUSHI (SUSHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SUSHI (SUSHI) SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. Официален уебсайт: https://sushi.com/ Бяла книга: https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 Купете SUSHI сега!

Токеномика и анализ на цената за SUSHI (SUSHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SUSHI (SUSHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 230.25M $ 230.25M $ 230.25M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 276.15M $ 276.15M $ 276.15M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 23.409 $ 23.409 $ 23.409 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 Текуща цена: $ 0.8338 $ 0.8338 $ 0.8338 Научете повече за цената на SUSHI (SUSHI)

Токеномика на SUSHI (SUSHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SUSHI (SUSHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUSHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUSHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUSHI, разгледайте цената в реално време на токените SUSHI!

Как да купя SUSHI Интересувате се да добавите SUSHI (SUSHI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SUSHI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SUSHI в MEXC сега!

История на цените на SUSHI (SUSHI) Анализирането на историята на цените на SUSHI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SUSHI сега!

Прогноза за цената за SUSHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUSHI? Нашата страница за прогноза за цената SUSHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUSHI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!