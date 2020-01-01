Токеномика на SUKU (SUKU) Открийте ключова информация за SUKU (SUKU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SUKU (SUKU) Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3. Официален уебсайт: https://www.suku.world/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7 Купете SUKU сега!

Токеномика и анализ на цената за SUKU (SUKU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SUKU (SUKU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.53M $ 15.53M $ 15.53M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 472.70M $ 472.70M $ 472.70M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.2783 $ 1.2783 $ 1.2783 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 Текуща цена: $ 0.03286 $ 0.03286 $ 0.03286 Научете повече за цената на SUKU (SUKU)

Токеномика на SUKU (SUKU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SUKU (SUKU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUKU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUKU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUKU, разгледайте цената в реално време на токените SUKU!

Как да купя SUKU Интересувате се да добавите SUKU (SUKU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SUKU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SUKU в MEXC сега!

История на цените на SUKU (SUKU) Анализирането на историята на цените на SUKU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SUKU сега!

Прогноза за цената за SUKU Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUKU? Нашата страница за прогноза за цената SUKU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUKU сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!