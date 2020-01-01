Токеномика на RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) Открийте ключова информация за RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) A next-gen platform for tokenized real-world asset investments starting from just $100. Built on Ethereum and SUI, it connects RWA opportunities with decentralized infrastructure, removing intermediaries and boosting efficiency. Официален уебсайт: https://rwadepin.io/ Бяла книга: https://docs.rwadepin.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0xd444b0d1dCeEdd7b0993Ed04351A491D47048Fc4 Купете SUIRWAPIN сега!

Токеномика и анализ на цената за RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.01718 $ 0.01718 $ 0.01718 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.000181 $ 0.000181 $ 0.000181 Научете повече за цената на RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)

Токеномика на RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUIRWAPIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUIRWAPIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUIRWAPIN, разгледайте цената в реално време на токените SUIRWAPIN!

Как да купя SUIRWAPIN Интересувате се да добавите RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SUIRWAPIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SUIRWAPIN в MEXC сега!

История на цените на RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) Анализирането на историята на цените на SUIRWAPIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SUIRWAPIN сега!

Прогноза за цената за SUIRWAPIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUIRWAPIN? Нашата страница за прогноза за цената SUIRWAPIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUIRWAPIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!