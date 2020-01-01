Токеномика на SUI Agents (SUIAI) Открийте ключова информация за SUI Agents (SUIAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SUI Agents (SUIAI) SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools. Официален уебсайт: https://suia.io/ Бяла книга: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3 Купете SUIAI сега!

Токеномика и анализ на цената за SUI Agents (SUIAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SUI Agents (SUIAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.01568 $ 0.01568 $ 0.01568 Научете повече за цената на SUI Agents (SUIAI)

Токеномика на SUI Agents (SUIAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SUI Agents (SUIAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUIAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUIAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUIAI, разгледайте цената в реално време на токените SUIAI!

Как да купя SUIAI Интересувате се да добавите SUI Agents (SUIAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SUIAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SUIAI в MEXC сега!

История на цените на SUI Agents (SUIAI) Анализирането на историята на цените на SUIAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SUIAI сега!

Прогноза за цената за SUIAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUIAI? Нашата страница за прогноза за цената SUIAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUIAI сега!

