Токеномика на Sugar Boy (SUGAR) Открийте ключова информация за Sugar Boy (SUGAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sugar Boy (SUGAR) Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR. Официален уебсайт: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk Изследовател на блокове: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C Купете SUGAR сега!

Токеномика и анализ на цената за Sugar Boy (SUGAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sugar Boy (SUGAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 457.92K $ 457.92K $ 457.92K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 976.38M $ 976.38M $ 976.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 469.00K $ 469.00K $ 469.00K Рекорд за всички времена: $ 0.02724 $ 0.02724 $ 0.02724 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000454337272694062 $ 0.000454337272694062 $ 0.000454337272694062 Текуща цена: $ 0.000469 $ 0.000469 $ 0.000469 Научете повече за цената на Sugar Boy (SUGAR)

Токеномика на Sugar Boy (SUGAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sugar Boy (SUGAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUGAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUGAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUGAR, разгледайте цената в реално време на токените SUGAR!

Как да купя SUGAR Интересувате се да добавите Sugar Boy (SUGAR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SUGAR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SUGAR в MEXC сега!

История на цените на Sugar Boy (SUGAR) Анализирането на историята на цените на SUGAR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SUGAR сега!

Прогноза за цената за SUGAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUGAR? Нашата страница за прогноза за цената SUGAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUGAR сега!

