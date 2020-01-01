Токеномика на STUFF.io (STUFF) Открийте ключова информация за STUFF.io (STUFF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за STUFF.io (STUFF) BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet. Официален уебсайт: https://stuff.io/ Бяла книга: https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce Изследовател на блокове: https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b Купете STUFF сега!

Токеномика и анализ на цената за STUFF.io (STUFF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за STUFF.io (STUFF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B FDV (оценка при пълна реализация): $ 47.00M $ 47.00M $ 47.00M Рекорд за всички времена: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 Текуща цена: $ 0.0047 $ 0.0047 $ 0.0047 Научете повече за цената на STUFF.io (STUFF)

Токеномика на STUFF.io (STUFF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на STUFF.io (STUFF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STUFF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STUFF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STUFF, разгледайте цената в реално време на токените STUFF!

Как да купя STUFF Интересувате се да добавите STUFF.io (STUFF) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на STUFF, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате STUFF в MEXC сега!

История на цените на STUFF.io (STUFF) Анализирането на историята на цените на STUFF помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STUFF сега!

Прогноза за цената за STUFF Искате ли да знаете какъв път може да поеме STUFF? Нашата страница за прогноза за цената STUFF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STUFF сега!

