Токеномика на Super Trump (STRUMP) Открийте ключова информация за Super Trump (STRUMP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Super Trump (STRUMP) Super Strump is a meme coin on Ethereum. Официален уебсайт: https://supertrumpcoin.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x7039cd6d7966672f194e8139074c3d5c4e6dcf65 Купете STRUMP сега!

Токеномика и анализ на цената за Super Trump (STRUMP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Super Trump (STRUMP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 312.36K $ 312.36K $ 312.36K Общо предлагане: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B Циркулиращо предлагане: $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B FDV (оценка при пълна реализация): $ 442.00K $ 442.00K $ 442.00K Рекорд за всички времена: $ 0.03109 $ 0.03109 $ 0.03109 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 Текуща цена: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Научете повече за цената на Super Trump (STRUMP)

Токеномика на Super Trump (STRUMP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Super Trump (STRUMP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STRUMP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STRUMP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STRUMP, разгледайте цената в реално време на токените STRUMP!

Как да купя STRUMP Интересувате се да добавите Super Trump (STRUMP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на STRUMP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате STRUMP в MEXC сега!

История на цените на Super Trump (STRUMP) Анализирането на историята на цените на STRUMP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STRUMP сега!

Прогноза за цената за STRUMP Искате ли да знаете какъв път може да поеме STRUMP? Нашата страница за прогноза за цената STRUMP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STRUMP сега!

