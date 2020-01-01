Токеномика на StreamCoin (STRM) Открийте ключова информация за StreamCoin (STRM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за StreamCoin (STRM) StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. Официален уебсайт: https://stream-coin.com Бяла книга: https://stream-coin.com/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425 Купете STRM сега!

Токеномика и анализ на цената за StreamCoin (STRM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за StreamCoin (STRM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Общо предлагане: $ 3.04B $ 3.04B $ 3.04B Циркулиращо предлагане: $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Рекорд за всички времена: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 Текуща цена: $ 0.0010917 $ 0.0010917 $ 0.0010917 Научете повече за цената на StreamCoin (STRM)

Токеномика на StreamCoin (STRM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на StreamCoin (STRM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STRM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STRM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STRM, разгледайте цената в реално време на токените STRM!

История на цените на StreamCoin (STRM) Анализирането на историята на цените на STRM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STRM сега!

Прогноза за цената за STRM Искате ли да знаете какъв път може да поеме STRM? Нашата страница за прогноза за цената STRM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STRM сега!

