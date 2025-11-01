БорсаDEX+
Цената в реално време на Stray Dog днес е 0.001215 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за STRAYDOG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на STRAYDOG в MEXC сега.

Повече за STRAYDOG

STRAYDOGценова информация

Какво представлява STRAYDOG

Токеномика на STRAYDOG

STRAYDOG ценова прогноза

STRAYDOG История

Ръководство за закупуване за STRAYDOG

Конвертор на валута STRAYDOG във фиат

Stray Dog Лого

Stray Dog цена(STRAYDOG)

1 STRAYDOG към USD - цена в реално време:

$0.001214
$0.001214$0.001214
+1.16%1D
USD
Stray Dog (STRAYDOG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:42:18 (UTC+8)

Информация за цената за Stray Dog (STRAYDOG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.001191
$ 0.001191$ 0.001191
24-часов нисък
$ 0.001224
$ 0.001224$ 0.001224
24-часов висок

$ 0.001191
$ 0.001191$ 0.001191

$ 0.001224
$ 0.001224$ 0.001224

--
----

--
----

+0.08%

+1.16%

-29.65%

-29.65%

Цената в реално време за Stray Dog (STRAYDOG) е$ 0.001215. През последните 24 часа STRAYDOG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.001191 до най-висока стойност $ 0.001224, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STRAYDOG е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STRAYDOG има промяна от +0.08% за последния час, +1.16% за 24 часа и -29.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stray Dog (STRAYDOG)

--
----

$ 54.16K
$ 54.16K$ 54.16K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Текущата пазарна капитализация на Stray Dog е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 54.16K. Циркулиращото предлагане на STRAYDOG е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за Stray Dog (STRAYDOG) USD

Проследете промените в цените за Stray Dog днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00001392+1.16%
30 дни$ -0.002908-70.54%
60 дни$ -0.002285-65.29%
90 дни$ -0.002285-65.29%
Stray Dog Промяна на цената днес

Днес STRAYDOG регистрира промяна от $ +0.00001392 (+1.16%), отразяваща последната му пазарна активност.

Stray Dog 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.002908 (-70.54%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Stray Dog 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни STRAYDOG отбеляза промяна на $ -0.002285 (-65.29%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Stray Dog 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.002285 (-65.29%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Stray Dog (STRAYDOG) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Stray Dog сега.

Какво е Stray Dog (STRAYDOG)

Stray but never lost.

Stray Dog се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Stray Dog инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете STRAYDOG наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Stray Dog в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Stray Dog купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Stray Dog (USD)

Колко ще струва Stray Dog (STRAYDOG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Stray Dog (STRAYDOG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Stray Dog.

Проверете прогнозата за цената за Stray Dog сега!

Токеномика на Stray Dog (STRAYDOG)

Разбирането на токеномиката на Stray Dog (STRAYDOG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените STRAYDOG сега!

Как да купя Stray Dog (STRAYDOG)

Търсите как да купите Stray Dog? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Stray Dog от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Stray Dog ресурс

За по-задълбочено разбиране на Stray Dog, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Stray Dog

Колко струва Stray Dog (STRAYDOG) днес?
Цената в реално време на STRAYDOG в USD е 0.001215 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на STRAYDOG към USD?
Текущата цена на STRAYDOG към USD е $ 0.001215. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Stray Dog?
Пазарната капитализация за STRAYDOG е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на STRAYDOG?
Циркулиращото предлагане на STRAYDOG е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на STRAYDOG?
STRAYDOG постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на STRAYDOG?
STRAYDOG достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на STRAYDOG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за STRAYDOG е $ 54.16K USD.
Ще се повиши ли STRAYDOG тази година?
STRAYDOG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за STRAYDOG за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:42:18 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

