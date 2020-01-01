Токеномика на Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Открийте ключова информация за Strawberry AI (STRAWBERRYAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI) Официален уебсайт: https://usestrawberry.ai Бяла книга: https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5 Купете STRAWBERRYAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Strawberry AI (STRAWBERRYAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.52M $ 13.52M $ 13.52M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.52M $ 13.52M $ 13.52M Рекорд за всички времена: $ 0.5928 $ 0.5928 $ 0.5928 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 Текуща цена: $ 0.13522 $ 0.13522 $ 0.13522 Научете повече за цената на Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Токеномика на Strawberry AI (STRAWBERRYAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Strawberry AI (STRAWBERRYAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STRAWBERRYAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STRAWBERRYAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STRAWBERRYAI, разгледайте цената в реално време на токените STRAWBERRYAI!

Как да купя STRAWBERRYAI Интересувате се да добавите Strawberry AI (STRAWBERRYAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на STRAWBERRYAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате STRAWBERRYAI в MEXC сега!

История на цените на Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Анализирането на историята на цените на STRAWBERRYAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STRAWBERRYAI сега!

Прогноза за цената за STRAWBERRYAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме STRAWBERRYAI? Нашата страница за прогноза за цената STRAWBERRYAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STRAWBERRYAI сега!

