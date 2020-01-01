Токеномика на Stratos (STOS) Открийте ключова информация за Stratos (STOS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stratos (STOS) Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths. Официален уебсайт: https://www.thestratos.org/ Бяла книга: https://www.thestratos.org/assets/pdf/stratos-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.thestratos.org/stratos Купете STOS сега!

Токеномика и анализ на цената за Stratos (STOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stratos (STOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.32M $ 5.32M $ 5.32M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 38.80M $ 38.80M $ 38.80M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 5.639 $ 5.639 $ 5.639 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.10131339050901036 $ 0.10131339050901036 $ 0.10131339050901036 Текуща цена: $ 0.1371 $ 0.1371 $ 0.1371 Научете повече за цената на Stratos (STOS)

Токеномика на Stratos (STOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stratos (STOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STOS, разгледайте цената в реално време на токените STOS!

Как да купя STOS Интересувате се да добавите Stratos (STOS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на STOS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате STOS в MEXC сега!

История на цените на Stratos (STOS) Анализирането на историята на цените на STOS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STOS сега!

Прогноза за цената за STOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме STOS? Нашата страница за прогноза за цената STOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STOS сега!

