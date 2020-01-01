Токеномика на Storm Trade (STORM) Открийте ключова информация за Storm Trade (STORM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Storm Trade (STORM) Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities. Официален уебсайт: https://storm.tg/ Бяла книга: https://docs.storm.tg/ Изследовател на блокове: https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM Купете STORM сега!

Токеномика и анализ на цената за Storm Trade (STORM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Storm Trade (STORM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 258.23M $ 258.23M $ 258.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.30M $ 14.30M $ 14.30M Рекорд за всички времена: $ 0.05753 $ 0.05753 $ 0.05753 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.012536254962051229 $ 0.012536254962051229 $ 0.012536254962051229 Текуща цена: $ 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0143 Научете повече за цената на Storm Trade (STORM)

Токеномика на Storm Trade (STORM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Storm Trade (STORM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STORM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STORM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STORM, разгледайте цената в реално време на токените STORM!

Как да купя STORM Интересувате се да добавите Storm Trade (STORM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на STORM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате STORM в MEXC сега!

История на цените на Storm Trade (STORM) Анализирането на историята на цените на STORM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STORM сега!

Прогноза за цената за STORM Искате ли да знаете какъв път може да поеме STORM? Нашата страница за прогноза за цената STORM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STORM сега!

