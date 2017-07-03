Токеномика на STORJ (STORJ) Открийте ключова информация за STORJ (STORJ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за STORJ (STORJ) Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere. Официален уебсайт: https://storj.io/ Бяла книга: https://storj.io/storj.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/Storj Купете STORJ сега!

Токеномика и анализ на цената за STORJ (STORJ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за STORJ (STORJ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 111.65M $ 111.65M $ 111.65M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 413.97M $ 413.97M $ 413.97M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3.8268 $ 3.8268 $ 3.8268 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 Текуща цена: $ 0.2697 $ 0.2697 $ 0.2697 Научете повече за цената на STORJ (STORJ)

Токеномика на STORJ (STORJ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на STORJ (STORJ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STORJ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STORJ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STORJ, разгледайте цената в реално време на токените STORJ!

История на цените на STORJ (STORJ) Анализирането на историята на цените на STORJ помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STORJ сега!

