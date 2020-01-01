Токеномика на STO Chain (STOOS) Открийте ключова информация за STO Chain (STOOS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за STO Chain (STOOS) STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide. Официален уебсайт: http://stochain.io/ Бяла книга: http://stochain.io/admin/data/bbs/resources/2412130540491_1.pdf Изследовател на блокове: https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476 Купете STOOS сега!

Токеномика и анализ на цената за STO Chain (STOOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за STO Chain (STOOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B Рекорд за всички времена: $ 22 $ 22 $ 22 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 Текуща цена: $ 1.2853 $ 1.2853 $ 1.2853 Научете повече за цената на STO Chain (STOOS)

Токеномика на STO Chain (STOOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на STO Chain (STOOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STOOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STOOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STOOS, разгледайте цената в реално време на токените STOOS!

История на цените на STO Chain (STOOS) Анализирането на историята на цените на STOOS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STOOS сега!

Прогноза за цената за STOOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме STOOS? Нашата страница за прогноза за цената STOOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STOOS сега!

