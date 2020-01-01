Токеномика на Standard (STND) Открийте ключова информация за Standard (STND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Standard (STND) Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach. Официален уебсайт: https://standardweb3.com Бяла книга: https://github.com/standardweb3/Whitepaper/blob/main/whitepaper_en.md Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x9040e237C3bF18347bb00957Dc22167D0f2b999d Купете STND сега!

Токеномика и анализ на цената за Standard (STND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Standard (STND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 376.27K $ 376.27K $ 376.27K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 85.57M $ 85.57M $ 85.57M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.1931 $ 1.1931 $ 1.1931 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 Текуща цена: $ 0.004397 $ 0.004397 $ 0.004397 Научете повече за цената на Standard (STND)

Токеномика на Standard (STND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Standard (STND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STND, разгледайте цената в реално време на токените STND!

Как да купя STND Интересувате се да добавите Standard (STND) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на STND, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате STND в MEXC сега!

История на цените на Standard (STND) Анализирането на историята на цените на STND помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STND сега!

Прогноза за цената за STND Искате ли да знаете какъв път може да поеме STND? Нашата страница за прогноза за цената STND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STND сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!