Токеномика на Stargate Finance (STG) Открийте ключова информация за Stargate Finance (STG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stargate Finance (STG) Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. Официален уебсайт: https://stargate.finance/ Бяла книга: https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 Купете STG сега!

Токеномика и анализ на цената за Stargate Finance (STG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stargate Finance (STG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 106.21M $ 106.21M $ 106.21M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 660.95M $ 660.95M $ 660.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 160.70M $ 160.70M $ 160.70M Рекорд за всички времена: $ 4.338 $ 4.338 $ 4.338 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 Текуща цена: $ 0.1607 $ 0.1607 $ 0.1607 Научете повече за цената на Stargate Finance (STG)

Токеномика на Stargate Finance (STG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stargate Finance (STG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STG, разгледайте цената в реално време на токените STG!

Как да купя STG Интересувате се да добавите Stargate Finance (STG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на STG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате STG в MEXC сега!

История на цените на Stargate Finance (STG) Анализирането на историята на цените на STG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STG сега!

Прогноза за цената за STG Искате ли да знаете какъв път може да поеме STG? Нашата страница за прогноза за цената STG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STG сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!