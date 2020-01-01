Токеномика на Lido Staked ETH (STETH) Открийте ключова информация за Lido Staked ETH (STETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lido Staked ETH (STETH) Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Официален уебсайт: https://lido.fi/ Бяла книга: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE Купете STETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Lido Staked ETH (STETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lido Staked ETH (STETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.89B $ 34.89B $ 34.89B Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 8.88M $ 8.88M $ 8.88M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 Най-ниска стойност за целия период: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 Текуща цена: $ 3,929.54 $ 3,929.54 $ 3,929.54 Научете повече за цената на Lido Staked ETH (STETH)

Токеномика на Lido Staked ETH (STETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lido Staked ETH (STETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STETH, разгледайте цената в реално време на токените STETH!

Как да купя STETH Интересувате се да добавите Lido Staked ETH (STETH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на STETH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате STETH в MEXC сега!

История на цените на Lido Staked ETH (STETH) Анализирането на историята на цените на STETH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STETH сега!

Прогноза за цената за STETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме STETH? Нашата страница за прогноза за цената STETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STETH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!