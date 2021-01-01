Токеномика на STEPN (STEPN) Открийте ключова информация за STEPN (STEPN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за STEPN (STEPN) STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. Официален уебсайт: https://www.stepn.com/ Бяла книга: https://whitepaper.stepn.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx Купете STEPN сега!

Токеномика и анализ на цената за STEPN (STEPN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за STEPN (STEPN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 138.72M $ 138.72M $ 138.72M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2.99B $ 2.99B $ 2.99B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 4.1717 $ 4.1717 $ 4.1717 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 Текуща цена: $ 0.04633 $ 0.04633 $ 0.04633 Научете повече за цената на STEPN (STEPN)

Токеномика на STEPN (STEPN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на STEPN (STEPN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STEPN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STEPN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STEPN, разгледайте цената в реално време на токените STEPN!

Как да купя STEPN Интересувате се да добавите STEPN (STEPN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на STEPN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате STEPN в MEXC сега!

История на цените на STEPN (STEPN) Анализирането на историята на цените на STEPN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STEPN сега!

Прогноза за цената за STEPN Искате ли да знаете какъв път може да поеме STEPN? Нашата страница за прогноза за цената STEPN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STEPN сега!

