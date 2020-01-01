Токеномика на Stobox (STBU) Открийте ключова информация за Stobox (STBU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stobox (STBU) Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets. Официален уебсайт: https://www.stobox.io/ Бяла книга: https://docs.stobox.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed Купете STBU сега!

Токеномика и анализ на цената за Stobox (STBU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stobox (STBU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Рекорд за всички времена: $ 0.3143 $ 0.3143 $ 0.3143 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 Текуща цена: $ 0.01966 $ 0.01966 $ 0.01966 Научете повече за цената на Stobox (STBU)

Токеномика на Stobox (STBU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stobox (STBU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STBU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STBU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STBU, разгледайте цената в реално време на токените STBU!

История на цените на Stobox (STBU) Анализирането на историята на цените на STBU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STBU сега!

Прогноза за цената за STBU Искате ли да знаете какъв път може да поеме STBU? Нашата страница за прогноза за цената STBU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STBU сега!

