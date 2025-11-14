Токеномика на STBL (STBL)

Открийте ключова информация за STBL (STBL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:29:37 (UTC+8)
Токеномика и анализ на цената за STBL (STBL)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за STBL (STBL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 36.25M
Общо предлагане:
$ 10.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 500.00M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 725.00M
Рекорд за всички времена:
$ 0.61124
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.05027366108223707
Текуща цена:
$ 0.0725
Информация за STBL (STBL)

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

Официален уебсайт:
www.stbl.com
Бяла книга:
https://docs.stbl.com/overview/introduction/
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0x8dedf84656fa932157e27c060d8613824e7979e3

Токеномика на STBL (STBL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на STBL (STBL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой STBL токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой STBL токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на STBL, разгледайте цената в реално време на токените STBL!

История на цените на STBL (STBL)

Анализирането на историята на цените на STBL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за STBL

Искате ли да знаете какъв път може да поеме STBL? Нашата страница за прогноза за цената STBL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

