Информация за StarLink (STARL) STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. Официален уебсайт: https://www.starlproject.com/ Бяла книга: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 Купете STARL сега!

Токеномика и анализ на цената за StarLink (STARL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за StarLink (STARL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Общо предлагане: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Циркулиращо предлагане: $ 9.98T $ 9.98T $ 9.98T FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Рекорд за всички времена: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 Текуща цена: $ 0.0000005345 $ 0.0000005345 $ 0.0000005345 Научете повече за цената на StarLink (STARL)

Токеномика на StarLink (STARL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на StarLink (STARL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STARL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STARL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STARL, разгледайте цената в реално време на токените STARL!

