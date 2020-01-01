Токеномика на Stage (STAGE) Открийте ключова информация за Stage (STAGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stage (STAGE) Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage! Официален уебсайт: https://www.stage.community/ Бяла книга: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e Купете STAGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Stage (STAGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stage (STAGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 70.21K $ 70.21K $ 70.21K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B FDV (оценка при пълна реализация): $ 455.00K $ 455.00K $ 455.00K Рекорд за всички времена: $ 0.005644 $ 0.005644 $ 0.005644 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00004585086932958 $ 0.00004585086932958 $ 0.00004585086932958 Текуща цена: $ 0.0000455 $ 0.0000455 $ 0.0000455 Научете повече за цената на Stage (STAGE)

Токеномика на Stage (STAGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stage (STAGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STAGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STAGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STAGE, разгледайте цената в реално време на токените STAGE!

Как да купя STAGE Интересувате се да добавите Stage (STAGE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на STAGE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате STAGE в MEXC сега!

История на цените на Stage (STAGE) Анализирането на историята на цените на STAGE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STAGE сега!

Прогноза за цената за STAGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме STAGE? Нашата страница за прогноза за цената STAGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STAGE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!