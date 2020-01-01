Токеномика на Stabull Finance (STABUL) Открийте ключова информация за Stabull Finance (STABUL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stabull Finance (STABUL) Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle. Официален уебсайт: https://stabull.finance Бяла книга: https://stabull.finance/stabull-whitepaper/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A Купете STABUL сега!

Токеномика и анализ на цената за Stabull Finance (STABUL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stabull Finance (STABUL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.99M $ 6.99M $ 6.99M Рекорд за всички времена: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 Текуща цена: $ 0.6985 $ 0.6985 $ 0.6985 Научете повече за цената на Stabull Finance (STABUL)

Токеномика на Stabull Finance (STABUL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stabull Finance (STABUL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STABUL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STABUL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STABUL, разгледайте цената в реално време на токените STABUL!

История на цените на Stabull Finance (STABUL) Анализирането на историята на цените на STABUL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STABUL сега!

Прогноза за цената за STABUL Искате ли да знаете какъв път може да поеме STABUL? Нашата страница за прогноза за цената STABUL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STABUL сега!

