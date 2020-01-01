Токеномика на DeFi STOA (STA) Открийте ключова информация за DeFi STOA (STA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DeFi STOA (STA) DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models. Официален уебсайт: https://stoacorps.com/ Бяла книга: http://stoacorp.com/white/white_en.pdf Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x06874f973dc3c96dc22a10ef0d0609f877f335ea Купете STA сега!

Токеномика и анализ на цената за DeFi STOA (STA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeFi STOA (STA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- Рекорд за всички времена: $ 0.92 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000997990656179079 Текуща цена: $ 0.004454

Токеномика на DeFi STOA (STA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeFi STOA (STA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STA, разгледайте цената в реално време на токените STA!

Как да купя STA Интересувате се да добавите DeFi STOA (STA) към портфейла си?

История на цените на DeFi STOA (STA) Анализирането на историята на цените на STA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на STA сега!

Прогноза за цената за STA Искате ли да знаете какъв път може да поеме STA? Нашата страница за прогноза за цената STA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STA сега!

