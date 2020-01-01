Токеномика на SSV Token (SSV) Открийте ключова информация за SSV Token (SSV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SSV Token (SSV) SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator. Официален уебсайт: https://ssv.network/ Бяла книга: https://docs.ssv.network/ Изследовател на блокове: https://explorer.ssv.network/ Купете SSV сега!

Токеномика и анализ на цената за SSV Token (SSV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SSV Token (SSV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 122.16M $ 122.16M $ 122.16M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 13.44M $ 13.44M $ 13.44M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 66.017 $ 66.017 $ 66.017 Най-ниска стойност за целия период: $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 Текуща цена: $ 9.087 $ 9.087 $ 9.087 Научете повече за цената на SSV Token (SSV)

Токеномика на SSV Token (SSV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SSV Token (SSV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SSV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SSV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SSV, разгледайте цената в реално време на токените SSV!

Как да купя SSV Интересувате се да добавите SSV Token (SSV) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SSV, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SSV в MEXC сега!

История на цените на SSV Token (SSV) Анализирането на историята на цените на SSV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SSV сега!

Прогноза за цената за SSV Искате ли да знаете какъв път може да поеме SSV? Нашата страница за прогноза за цената SSV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SSV сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!